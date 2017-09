Wohnhaus in Texas Bewaffneter erschießt sieben Menschen

Am Sonntagabend sind in einem Haus in Plano, rund 32 Kilometer nordöstlich von Dallas, mindestens acht Menschen erschossen worden. Auch der mutmaßliche Angreifer soll unter den Toten sein.

Der erste Polizeibeamte, der den Tatort erreichte, soll den mutmaßlichen Schützen getötet haben. Der Polizist selbst blieb unverletzt. Im Innern des Hauses wurden sieben Leichen gefunden. Zwei weitere Personen mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Auch über das Verhältnis der Beteiligten zueinander ist bisher nichts bekannt.

US-Medien hatten berichtet, die sieben Opfer hätten sich gemeinsam ein Footballspiel angesehen. Der Täter soll mit einem der Partygäste in Streit geraten und dann in das Haus eingedrungen sein, wie der Sender CBS berichtete.

Diese Version des Tathergangs wurde von der Polizei bisher nicht bestätigt. "Wir versuchen, alle Puzzleteile zusammenzusetzen", sagte ein Sprecher.