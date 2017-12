Texas Gericht verurteilt Ex-Priester wegen Mordes vor 57 Jahren

Ein Gericht im US-Bundesstaat Texas hat Ex-Priester John Feit wegen eines Mordes im Jahr 1960 schuldig gesprochen. Mehr als 57 Jahre nach der Tat zeigte sich die Jury im Bezirk Hidalgo überzeugt davon, dass der heute 84-Jährige für den Tod der Lehrerin Irene Garza verantwortlich ist.

Nun muss noch über das Strafmaß beraten werden. Feit könnte bis zu 99 Jahren Gefängnis oder zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden. Er hatte auf nicht schuldig plädiert.

Garzas Leiche war Ende April 1960 gefunden worden, sie trieb dem Gesicht nach unten in einem Kanal der Stadt McAllen. Bald wurde klar, dass der Priester sie als Letzter lebend gesehen hatte, als er fünf Tage zuvor die Beichte abnahm. Trotz belastender Indizien wurde Feit nie angeklagt. Er verließ Texas, gab sein Amt als Priester auf und gründete eine Familie in Arizona (Lesen Sie hier mehr über den Fall).

Garzas Familie und Freunde hatten die Behörden immer wieder gedrängt, den Fall neu aufzurollen. Dies geschah jedoch erst 2014, als Ricardo Rodriguez Chef der Staatsanwaltschaft im Bezirk Hidalgo wurde.

Die Anklage warf Feit in dem Prozess vor, die junge Frau in das Pfarrhaus gelockt, sie dort angegriffen und sexuell missbraucht zu haben. Laut Autopsiebericht wiesen Garzas Augen und ihre rechte Gesichtshälfte deutliche Hämatome auf. Sie wurde mit einem stumpfen Gegenstand so heftig geschlagen, dass sie ins Koma fiel. Anschließend wurde sie vergewaltigt und erstickt.