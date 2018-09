Mitbewohnerin ertränkt Texas richtet verurteilten Mörder hin

Im US-Bundessstaat Texas ist das Todesurteil gegen einen verurteilten Mörder vollstreckt worden. Der 51-jährige Troy Clark starb nach der Injektion einer Giftspritze.

Es ist die neunte Hinrichtung in Texas in diesem Jahr. Clark war wegen Mordes zum Tode verurteilt worden. 1998 ertränkte er seine ehemalige Mitbewohnerin Christina Muse erst in einer Badewanne. Zuvor zwang er seine Freundin Tory Bush, ihm dabei zu helfen, die damals 20-Jährige in die Wanne zu heben.

Anschließend steckte er Muses Körper in ein Fass mit Zement und Kalk, das er in eine Schlucht warf. Ermittler sagten, dass Clark, der mit Drogen dealte, Muse aus Angst, dass sie ihn verriet, umbrachte.

"Es gab sehr starke Beweise"

Clark bestritt, Muse umgebracht zu haben. "Aber es gab sehr starke Beweise, dass er schuldig war", sagte Bobby Mims, der zu den Anwälten gehörte, die Clark vertraten. Bushs Aussagen seien sehr belastend gewesen. Die frühere Freundin Clarks wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach seiner Verurteilung kritisierte Clark, dass seine Anwälte in ihrer Verteidigung seine schlechte Kindheit nicht thematisiert hätten. Er sei psychisch und körperlich missbraucht worden. Dieser Beweis hätte die Jury davon überzeugen können, ihn zu verschonen, glaubte er.

Hinrichtungen seit 1976

Der 51-Jährige schmunzelte, als er sich vor seiner Hinrichtung durch eine Glasscheibe an seine Freunde wandte. Er liebe sie, sagte er. Alles sei gut.

"Ich war nicht derjenige, der Christina umgebracht hat", sagte. "Aber, hey, was immer euch glücklich macht." Danach erhielt Clark die tödliche Dosis eines Barbiturates. 21 Minuten später, um 6.36 Uhr, wurde sein Tod festgestellt.

Clark ist der neunte Insasse, der in diesem Jahr in Texas hingerichtet wurde. In den Vereinigten Staaten handelte es sich um die 17. Hinrichtung. Für diese Woche ist noch eine weitere Hinrichtung in Texas geplant. Das Urteil gegen den Insassen Daniel Acker soll am Donnerstag vollstreckt werden. Er hatte seine Freundin überfahren.