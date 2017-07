Menschenschmuggel in Texas Neun Tote im Lastwagen - viele Flüchtlinge in Lebensgefahr

Im US-Bundesstaat Texas sind neun mutmaßliche Flüchtlinge im Anhänger eines Lastwagens ums Leben gekommen. Bislang waren die Behörden von acht Toten ausgegangen. Nun sei ein Mensch im Krankenhaus gestorben, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf die Einwanderungs- und Zollbehörde.

Polizei und Feuerwehr hatten am Wochenende im Laderaum eines Lastwagens in brütender Hitze insgesamt fast 40 Menschen gefunden, die dehydriert waren oder einen Hitzschlag erlitten hatten. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, berichtete der Lokalsender KENS5unter Berufung auf die Polizei.

20 Menschen kamen laut Feuerwehr in "ernstem oder sehr ernstem Zustand" in umliegende Krankenhäuser. 17 Patienten befinden sich laut US-Medien in Lebensgefahr.

Der Wagen war auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Stadt San Antonio abgestellt, etwa 240 Kilometer nördlich der Grenze zu Mexiko. Die Klimaanlage in dem Lastwagen funktionierte nach Angaben der Feuerwehr nicht, zudem gab es in dem Lkw zu wenige Getränke für die mutmaßlichen Migranten. Die Höchsttemperaturen im Süden von Texas lagen in den vergangenen Tagen bei 40 Grad Celsius.

Der Fahrer wurde des Lastwagens wurde festgenommen. Ihn und mögliche Hintermänner erwarten Anklagen. Über die Herkunft der Opfer machte die Polizei keine Angaben.