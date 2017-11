Amoklauf in Texas Amerikas wahres Problem

Alte, Väter, Mütter, Kinder wurden niedergemetzelt. Wieder einmal, muss man leider sagen. Der Täter von Sutherland Springs nutzte ein halbautomatisches Gewehr, in Texas kann man eine solche Waffe für ein paar hundert Dollar in fast jedem Ort kaufen. Natürlich beginnt jetzt wieder die alte Debatte über schärfere Waffengesetze. Tatsächlich geht es bei diesem Streit in Wahrheit längst um viel mehr als nur um die Waffen.

Wie in einem Brennglas zeigt sich an diesem Konflikt das eigentliche Problem des heutigen Amerika. Das Land ist unfähig zum politischen Kompromiss, es ist hochgradig polarisiert, es fehlen Menschen, die Brücken zwischen den Lagern bauen, die auch in der Lage sind, die andere Seite zu verstehen.

Es gibt diesen tiefen kulturellen Konflikt zwischen Stadt und Land. Zwischen den Metropolen und der Provinz. Auf der einen Seite stehen die urbanen, global denkenden Eliten, die ihren Lebensstil für den allein selig machenden halten. Sie brauchen keine Waffen und sie wollen keine Waffen. Sie verstehen unter Freiheit das Recht, dorthin reisen zu können, wo man gerade sein möchte, und lieben zu dürfen, wen man will.

Auf der anderen Seite stehen die Menschen aus dem ländlichen Amerika, aus den kleineren Städten des Südens und der Mitte. Ihr Verständnis von Freiheit ist geprägt von der Erfahrung ihrer Vorväter- und mütter. Es waren die Siedler, die Waffen hatten, um sich in der Einsamkeit gegen Banden und Bären zu verteidigen. Und sie wollten eine Waffe, um sich gegen eine allzu übergriffige Staatsmacht zu wehren. Freiheit, das bedeutete für diese Menschen, auf dem eigenen Stück Land tun und machen zu dürfen, was man will - und zum Beispiel die Früchte der eigenen Arbeit möglichst nur mit jenen zu teilen, die man selbst dafür aussucht.

Wer jemals durch Texas oder New Mexiko gereist ist, versteht, dass diese kulturelle Tradition in Teilen des Landes fortlebt. Man wird sie genauso wenig auslöschen können wie zum Beispiel die Leidenschaft vieler Bayern für Bier und Lederhosen.

Natürlich gibt es unter den Waffenkritikern Leute, die diese kulturelle Kluft verstehen und bereit wären, mit den Waffenfreunden einen Kompromiss zu finden. Und sicherlich wird man auch einige Waffenfans finden, die nachvollziehen können, dass es einen Versuch wert wäre, die Ausgabe von Waffen viel strenger zu kontrollieren oder endlich den Verkauf von halbautomatischen Armeegewehren oder Apparaturen zu verbieten, damit ein Mensch nicht innerhalb von wenigen Minuten 58 andere Menschen töten kann, wie in Las Vegas geschehen. Das Problem ist nur: Von den Amerikanern, die bereit wären in aller Ruhe und Vernunft den Kompromiss suchen, gibt es in diesen Tagen schlicht zu wenige. Es ist viel zu viel Hass und Verachtung da, auf beiden Seiten.

Donald Trump, der Präsident, macht alles nur noch schlimmer: Seine Aufgabe wäre es eigentlich, den Ausgleich der Interessen zu organisieren. Er müsste ein Präsident für alle Amerikaner sein. Stattdessen treibt er die Lager mit kruden Thesen und populistischen Tönen nur noch weiter auseinander. Tragödien wie der Fall in Texas oder die Attacke in Manhattan werden von ihm politisch instrumentalisiert, um die eigenen Anhänger aufzuhetzen. Den Angreifer von Sutherland Springs nennt er einen "Geisteskranken" und tut so, als wäre die Frage, wie so ein Mensch an Waffen kommt, gar kein großes Problem. Die Sorgen des anderen Amerika werden von ihm so schlicht ignoriert.

Das Traurige ist: Weil Donald Trump mit seiner Polarisierungsstrategie bei der Präsidentschaftswahl so viel Erfolg hatte, schafft er immer neue Nachahmer: Schon jetzt zeigt sich, dass bei den anstehenden Gouverneurs- und bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr etliche Kandidaten antreten, die die Lager mit scharfen Tönen zu Waffen oder Migranten gegeneinander aufhetzen. Überall im Land könnten so schon bald viele neue kleine Trumps an die Schalthebel der Macht kommen. Eine Lösung des Waffenproblems würde es dann wohl auf absehbare Zeit erst recht nicht geben.

Einmal mehr haben es deshalb die Wähler in der Hand: Belohnen sie die Polarisierer oder die Brückenbauer? Wollen sie Kompromisse oder noch mehr Hass und Wut? Wird es endlich besser oder nur noch schlimmer? Amerika steht vor entscheidenden Monaten.