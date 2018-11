Ein US-Amerikaner hat womöglich Dutzende Morde begangen. Er habe bei der Polizei detaillierte Angaben zu mehr als 90 Tötungsdelikten gemacht, wie mehrere US-Medien berichten. 30 Taten habe man bereits geprüft, sagte der Staatsanwalt von Ector County, Bobby Bland. "Bis jetzt haben wir keine falschen Informationen von ihm bekommen."

Samuel Little ist laut dem Sender NBC bereits für drei Morde verurteilt worden. Der 78-Jährige erdrosselte demnach zwischen 1987 und 1989 drei Frauen in der Gegend um Los Angeles. Er sei zu drei Mal lebenslänglich verurteilt worden.

Fälle reichen bis 1970 zurück

Im Juli sei er dann wegen eines weiteren Mordes angeklagt worden, den er 1994 in Texas begangen haben soll. Er sei in den US-Bundesstaat ausgeliefert worden. Dort habe ein Ermittler sein Vertrauen gewonnen - und habe Informationen zu Dutzenden weiteren Fällen bekommen, sagte Staatanwalt Bland.

Er habe Angaben zu Fällen überall in den USA gemacht, die er begangen haben soll. Sie reichen von 1970 bis 2005 und ereigneten sich an Orten überall in den USA, unter anderem in Arizona, Kalifornien und Texas.

Sollte er für die Taten verurteilt werden, könne er, so Staatsanwalt Bland, "einer der schlimmsten, wenn nicht der schlimmste Serienmörder der US-Geschichte werden."