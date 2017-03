Thailand Mit Münzen gefütterte Suppenschildkröte stirbt nach Not-OP

Nachdem ihr fast tausend Münzen herausoperiert worden waren, schien Meeresschildkröte "Omsin" ("Sparschwein") auf dem Weg der Besserung. Nun habe sich ihr Zustand allerdings plötzlich verschlechtert bis sie starb, teilten die behandelnden Tierärzte in Bangkok mit.

Das Schicksal der 25 Jahre alten Schildkröte hatte große Anteilnahme ausgelöst. Beim Schwimmen konnte das Weibchen wegen der Münzen ein Bein nicht mehr benutzen und bekam zunehmend Probleme beim Atmen. Ihr Magen war komplett mit Münzen gefüllt.

Nach der OP vor gut zwei Wochen habe "Omsin" nun allerdings eine Blutvergiftung infolge von Darmproblemen erlitten, teilte die Chulalongkorn-Klinik in Bangkok mit. Die Tierärztin Nantarika Chansue sagte unter Tränen, die Schildkröte sei friedlich verschieden. "Omsin" sei ihr "Freund, Lehrer und Patient" gewesen.

Thailand entfernt nun vielerorts Münzen aus Wasserbecken

Das Reptil hatte zwei Jahrzehnte lang in einem kleinen Park in der Provinz Chonburi gelebt. Münzen in Teiche mit Schildkröten zu werfen, bringt nach der Vorstellung vieler Thais Glück und Langlebigkeit. In einer siebenstündigen Operation mussten ihr schließlich fünf Kilogramm Münzen aus dem Verdauungstrakt entfernt. Kurze Zeit später begann sie mit Schwimmübungen in einem kleinen Wasserbecken. "Wenigstens war sie noch für eine Weile glücklich", sagte Natarika Chansue.

Nach "Omsins" Operation hatte Tierärztin Nantarika gesagt, die Berichte hätten den positiven Nebeneffekt, dass mancher Thailänder nun zwei Mal nachdächte, bevor er Münzen in ein Wasserbecken mit Tieren werfe. Vielerorts würden nun Wasserläufe von Münzen gereinigt und Verbotsschilder aufgestellt.

Natarika äußerte damals die Hoffnung, dass "Omsin" eines Tages ins Meer zurückkehren könne. Schließlich könne die Schildkröte noch weitere 60 Jahre leben. Diese Hoffnung gibt es nun nicht mehr.