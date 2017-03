BGH-Richter Thomas Fischer geht vorzeitig in Ruhestand

Der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof (BGH), Thomas Fischer, geht in den vorzeitigen Ruhestand. Fischer, der zu den bundesweit bekanntesten Strafrechtlern gehört, bestätigte am Freitag, dass er mit Erreichen des 64. Lebensjahres am 29. April als Vorsitzender des 2. Strafsenats aus dem BGH ausscheide.

"Das entspricht meiner Lebensplanung", teilte der Jurist mit. Er wolle den Zeitpunkt seines Ausscheidens lieber selbst bestimmen als ihn vom Zeitablauf bestimmen zu lassen. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Weit über Juristenkreise hinaus findet Fischer als Autor der "Zeit"-Kolumne "Fischer im Recht" Beachtung. Darin setzt er sich mit aktuellen strafrechtlichen Fragen auseinander. Der von Fischer verfasste Strafrechtskommentar gilt als Standardwerk.

Porträt über Thomas Fischer Eric Vazzoler/ DER SPIEGEL Rocker am Gerichtshof

Der Jurist war erst nach einem beispiellosen Rechtsstreit 2013 zum Vorsitzenden des 2. Strafsenats am BGH ernannt worden. 2011 hatte er sich beim Ausscheiden der damaligen Vorsitzenden als ihr Stellvertreter um die Nachfolge beworben.

Der damalige BGH-Präsident Klaus Tolksdorf stufte ihn jedoch in seiner Bewertung herunter und schlug einen anderen Kandidaten vor. Fischer zog vor Gericht und setzte sich letztlich durch.