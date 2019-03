Thüringen Eine Tote bei Falschfahrer-Unfall auf A73

Bei einem Unfall mit einem Falschfahrer ist auf der Autobahn 73 in Thüringen eine 36-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Autobahnpolizei in Hermsdorf mitteilte, fuhr bei Schleusingen ein 67-Jähriger zunächst in die richtige Richtung auf die Autobahn auf. Dort wendete er allerdings seinen Wagen.

Ein Fahrer wich dem Mann aus und verunglückte, es blieb aber bei einem Blechschaden. Wenig später fuhr der Falschfahrer frontal in das Auto der 36-Jährigen. Beide wurden eingeklemmt und anschließend von der Feuerwehr befreit. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo die Frau ihren Verletzungen erlag.