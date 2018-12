Thüringen Haftbefehl nach Ermordung eines alten Ehepaars erlassen

Nach der Ermordung eines älteren Ehepaares in Thüringen ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 56-Jährige am Samstagnachmittag am Amtsgericht Nordhausen einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Der Mann war am Freitag festgenommen worden. Er soll das Ehepaar, eine 80-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann, getötet haben.

Eine Amtsrichterin habe entschieden, dass er noch am Samstag in ein Gefängnis überstellt werden soll, teilte die Polizei mit. Weitere Details, etwa zum Motiv des Mannes, wollten die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin nicht nennen.

Das Rentnerpaar war Heiligabend von Anwohnern in Nordhausen tot aufgefunden worden. Nachbarn hatten die Leichen entdeckt. Sie lagen nach Polizeiangaben im Hof ihres Wohnhauses, der vermutlich auch der Tatort war. Über die Feiertage ermittelte die Polizei, es gab zunächst aber keine heiße Spur.

Motiv für Gewalttat noch unklar

Am Freitagabend hieß es dann, dass ein 56-jähriger Verdächtiger aus Nordhausen "aus dem Umfeld der Opfer" festgenommen worden sei. Demnach gab es einen DNA-Treffer bei der Spurenauswertung.

Der Mann sei "geständig", erklärte die Polizei weiter. Allerdings blieb das Tatmotiv zunächst weiter unklar. Er sollte noch am Samstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Noch in der Nacht zum Dienstag wurden die Leichen obduziert. Dabei bestätigte sich, dass das Paar durch massive Gewalteinwirkung ums Leben kam.