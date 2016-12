Tote Babys in Thüringen Mutter zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt

Für den Totschlag an ihren zwei Neugeborenen soll eine Mutter in Thüringen für achteinhalb Jahren in Haft. Die 29-Jährige habe die Tat durch Unterlassen begangen, urteilte das Landgericht Erfurt. Der ebenfalls angeklagte Ex-Partner der Frau wurde freigesprochen.

Nach Überzeugung des Gerichts hatten die Babys der Frau aus Ichtershausen nach den Geburten im Herbst 2014 und im Herbst 2015 gelebt. Nachdem sie im Badezimmer des Paares in die Toilette gefallen waren, waren die Säuglinge demnach in Handtücher gewickelt und ihrem Schicksal überlassen worden. Anfang 2016 wurden die Leichen in Plastiktüten nahe einer Industriebrache gefunden. Wer die Kinder aussetzte, konnte in dem Prozess nicht geklärt werden.

Der 34 Jahre alte Mann war von der Mutter zunächst beschuldigt worden, die Neugeborenen in Säcken weggebracht zu haben, weil er Kinder hasse. Das Gericht sah das als nicht erwiesen an - auch, weil die Mutter im Prozess beharrlich geschwiegen hatte. "Sie hätten Ihren toten Kindern einen letzten Dienst erweisen können", sagte Richter Markus von Hagen über das Schweigen der Frau.

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Frau neun Jahre Gefängnis gefordert. Für ihren Ex-Lebensgefährten verlangte sie wegen Totschlags 13 Jahre. Aus Mangel an Beweisen kam der Vater der Kinder aber frei.

Es schmerze, dass die Tat trotz Anhörung von 27 Zeugen und sieben Sachverständigen nicht vollständig habe aufgeklärt werden können, sagte der Richter.