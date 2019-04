Mit Hilfe eines DNA-Tests haben US-Ermittler einen Betrüger entlarvt, der falsche Hoffnungen auf das Auftauchen eines seit 2011 vermissten Jungen genährt hatte. Die Bundespolizeibehörde FBI teilte in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky mit, der junge Mann habe sich fälschlicherweise als im Alter von sechs Jahren verschwundene Timmothy Pitzen ausgegeben. Das sei das eindeutige Ergebnis eines DNA-Vergleichs.

Bei dem Betrüger soll es sich um einen vorbestraften 23-Jährigen aus Ohio handeln, wie unter anderem die Zeitung "Cincinnati Enquirer" unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtete. Demnach war er erst vor knapp einem Monat aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er eine mehr als einjährige Freiheitsstrafe wegen Einbruchs und Vandalismus abgesessen hatte. Warum er sich nun als der vermisste Junge ausgab, ist unklar.

Der verstört wirkende Mann war Passanten am Mittwoch in einem Vorort von Cincinnati aufgefallen, in seinem Gesicht hatte er Blutergüsse. Der alarmierten Polizei sagte er, er sei Timmothy Pitzen, 14 Jahre alt. Er sei von zwei Männern mit Bodybuilder-Statur in einem Motel im Bundesstaat Ohio festgehalten worden, habe aber entkommen können.

"Ihr werdet ihn nie finden"

Das weckte bei Timmothys Angehörigen Hoffnungen, dass der seit acht Jahren verschwundene Junge wieder aufgetaucht sei. Von Timmothy fehlt seit 2011 jede Spur. Der damals Sechsjährige war in einem Vorort von Chicago von seiner Mutter von der Schule abgeholt worden.

Drei Tage später wurde die Mutter tot in einem Motel gefunden. Sie soll Suizid begangen haben. Neben ihrer Leiche lag ein Zettel, auf den sie geschrieben hatte, ihr Sohn sei sicher bei Menschen untergebracht, die sich um ihn kümmerten. "Ihr werdet ihn nie finden." Ermittlungen ergaben, dass die Mutter zuvor mit ihrem Sohn 800 Kilometer zurückgelegt und unter anderem einen Zoo besucht hatte.

Das FBI erklärte nun, die Behörden hätten Timmothy nicht vergessen und würden nach wie vor hoffen, ihn eines Tages wieder mit seiner Familie zusammenbringen zu können. "Leider ist dieser Tag nicht heute." Timmothys Großmutter sagte am Donnerstag, die letzten Entwicklungen seien "furchtbar" gewesen. "Wir saßen auf glühenden Kohlen."