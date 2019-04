In den USA ist ein seit fast acht Jahren vermisster Junge offenbar wieder aufgetaucht. Ein 14-Jähriger habe sich Medienberichten zufolge bei der Polizei gemeldet und angegeben, der vermisste Timmothy Pitzen zu sein.

Der Jugendliche berichtete laut CNN, er sei von zwei Männern mit Bodybuilder-Statur in einem Hotel im Bundesstaat Ohio festgehalten worden. Ob es sich bei dem 14-Jährigen tatsächlich um den Vermissten handelt, ist offen. Die Behörden versuchen gerade, die Identität des Jungen zu klären. Ein DNA-Test soll Gewissheit bringen.

Großmutter hofft

Timmothy Pitzen war zuletzt im Mai 2011 in einem Erlebnispark in Wisconsin zusammen mit seiner Mutter gesehen worden. Die Mutter wurde laut CNN später tot in einem Motel in Illinois aufgefunden. Neben ihr lag ein Zettel; auf dem stand, ihr Sohn sei in der Obhut von Leuten, die ihn "lieben und sich um ihn kümmern".

Die Großmutter des Vermissten, Alana Anderson, sagte dem Sender ABC News, sie habe die Hoffnung, dass es sich tatsächlich um ihren Enkel handle. Timmothy Pitzens Familie hatte nie aufgehört, nach dem Jungen zu suchen.

Einwohner in der nahe der Grenze zu Ohio gelegenen Stadt Newport in Kentucky waren am Mittwoch auf den Jungen aufmerksam geworden, der plötzlich in ihrer Straße stand. Er sei im Gesicht verletzt gewesen, habe verängstigt gewirkt und ein Auto angehalten, berichtete eine Anwohnerin dem Lokalsender WCPO.

Der Polizei zufolge berichtete Timmothy Pitzens, er sei über eine Brücke nach Kentucky gelaufen, nachdem er aus dem Hotelzimmer entkommen sei.