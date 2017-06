Todesschüsse eines "Reichsbürgers" Gericht entlastet Polizisten

Ein mitangeklagter Polizist muss sich nach den tödlichen Schüssen eines sogenannten Reichsbürgers nur wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat die Anklage gegen den Mann in entscheidenden Punkten nicht zugelassen.

Für den von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwurf der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung im Amt durch Unterlassen fehle der hinreichende Tatverdacht, teilte das Gericht mit.

Die Entscheidung über die Anklage gegen den Todesschützen fiel laut Gericht noch nicht. Dieser soll im Oktober im fränkischen Georgensgmünd auf Beamte eines Spezialeinsatzkommandos geschossen haben. Bei dem Einsatz sollten die Waffen des 49-jährigen Jägers beschlagnahmt werden, weil er bei den Behörden als nicht mehr zuverlässig galt. Dabei wurde ein 32 Jahre alter Polizist tödlich verletzt, zwei weitere Polizisten wurden verletzt.

Erkenntnisse privat erlangt

Der beschuldigte Kommissar ist seit Mitte November vom Dienst suspendiert. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte der 51-Jährige per Handy-Chat privat Kontakt zu dem selbsternannten "Reichsbürger" und wusste daher von dessen Waffenbesitz und Kontakten zu Gleichgesinnten. Trotzdem habe er nichts unternommen, um den tödlichen Einsatz zu verhindern - etwa seine Kollegen gewarnt.

Der mitangeklagte Polizist muss sich zwar vor Gericht verantworten. Dabei geht es aber nur um den verbliebenen Vorwurf eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Darüber soll das Amtsgericht Ansbach entscheiden. Der Kommissar soll eine Pistole, die er privat besaß, nicht sicher aufbewahrt haben. Bei den nun fallen gelassenen Vorwürfen entschied das Gericht vor allem, dass der Beamte seine Erkenntnisse über den mutmaßlichen Todesschützen privat erlangt hatte.

Eine Pflicht, diese Umstände - etwa der Kontakt des mutmaßlichen Todesschützen zu anderen "Reichsbürgern" oder die Persönlichkeitsstruktur - mitzuteilen, habe nicht bestanden. Es habe keinen Bezug zu einer drohenden Straftat gegeben. Außerdem gebe es keinen hinreichenden Tatverdacht, dass der Mann die Schüsse auf Polizisten habe erwarten können.

Die in etliche Kleinstgruppen zersplitterten sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und damit auch staatliche Autoritäten wie die Polizei nicht an. Sie gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert. Ein Teil der Szene vertritt nach Behördenangaben rechtsextremistische Positionen. Der Fall in Georgensgmünd führte bundesweit zu einem schärferen Vorgehen gegen die Szene.