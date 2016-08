Sachsen-Anhalt: Mann läuft über die Autobahn - und wird überfahren

Ein Mann hat versucht, die Autobahn 2 auf Höhe der Raststätte Börde in Sachsen-Anhalt zu Fuß zu überqueren und ist dabei gestorben. Der Mann sei in der Nacht von einem Lastwagen erfasst und dann von einem Auto überrollt worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Magdeburg.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Was ihn zu seiner Aktion bewog, ist unklar. Die A2 in Richtung Hannover wurde gesperrt, der Verkehr wurde über die Raststätte umgeleitet. Um wen es sich bei dem Opfer handelt, ist bisher nicht bekannt.