Überholmanöver mit tödlichen Folgen Busfahrer beruft sich auf Erinnerungslücken

Im Prozess um einen tödlichen Busunfall auf der A4 bei Erfurt hat der Fahrer Erinnerungslücken angeführt. "Ich habe den Lkw überholt und dann ist es aus", sagte der 37-Jährige zum Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Weimar. Er ist wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung angeklagt.

Der Österreicher hatte am 30. Oktober 2015 eine Schülergruppe aus dem sächsischen Annaberg-Buchholz gefahren. Der Bus raste nach einem Überholmanöver in eine Böschung und stürzte um. Dabei kam der vierjährige Sohn einer Lehrerin ums Leben. Die anderen mehr als 60 Businsassen wurden verletzt. Die Schülergruppe war auf der Heimfahrt von einer Sprachreise nach England.

19 km/h zu schnell

Die Anklage wirft dem Fahrer vor, mit überhöhter Geschwindigkeit überholt zu haben. Er sei 19 km/h zu schnell gewesen, erlaubt war demnach nur Tempo 100. Außerdem sei der Fahrer entweder abgelenkt oder unkonzentriert gewesen.

Der Fahrer bestritt, während der Fahrt das Handy in der Hand gehabt zu haben. Er habe nur über die Freisprechanlage telefoniert. Auch habe er vor dem Unfall einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, um die gesetzlich vorgeschriebene Pause einzuhalten. Zu dem Vorwurf, zu schnell überholt zu haben, sagte er: "Ich habe mich auf den Verkehr konzentriert und nicht wirklich auf den Tacho geschaut."

Sein Verteidiger hält auch ein technisches Versagen aufgrund eines Achsenproblems als Unfallursache für möglich. Er beantragte, den Mitarbeiter eines Abschleppdienstes in den Zeugenstand zu rufen.

Dem Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft. Sein Führerschein wurde in Deutschland gesperrt. In Österreich ist er nach eigenen Angaben weiter als Busfahrer tätig. Der Prozess wird am 13. März fortgesetzt.