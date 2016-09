Tote "Gorch Fock"-Kadettin Gericht weist Entschädigungsklage der Eltern ab

Acht Jahre nach dem Tod der Bundeswehr-Kadettin Jenny Böken hat das Oberverwaltungsgericht in Münster eine Klage der Eltern auf Entschädigung zurückgewiesen. Nach einem rund zwölfstündigen Prozesstag sah es das Gericht als erwiesen an, dass Böken 2008 auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock" keiner "besonderen Lebensgefahr" ausgesetzt gewesen sei. Diese Feststellung wäre aber notwendig gewesen, damit den Eltern nach dem Soldatenversorgungsgesetz 20.000 Euro zugestanden hätten.

Das Gericht ließ keine Revision zu. Dagegen können die Kläger beim Bundesverwaltungsgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde einlegen (Az.: 1 A 2359/1).

Böken war in der Nacht zum 4. September 2008 nördlich von Norderney bei einer Nachtwache über Bord gegangen. Sie war damals 18 Jahre alt und Offiziersanwärterin im Sanitätsdienst der Bundeswehr. Die Leiche der jungen Frau aus dem nordrhein-westfälischen Geilenkirchen bei Aachen wurde elf Tage später bei Helgoland in der Nordsee gefunden. Die genauen Todesumstände blieben auch nach der Verhandlung in Münster ungeklärt. Die Staatsanwalt Kiel wertet den Todesfall bis heute als Unglück und hat kein Strafverfahren eröffnet.

DPA Grabstein von Jenny Böken

Der Vorsitzende Richter hatte bereits zu Beginn vor zu großen Erwartungen gewarnt. Die Verhandlung werde die genauen Todesumstände von Böken nicht aufklären können, sagte er. Das bestätigte sich nach der Aussagen von acht Zeugen am Mittwoch. Demnach segelte die "Gorch Fock" in der Nacht zum 4. September 2008 bei Windstärke 7 ruhig bei einer leichten Neigung im Wasser.

Nach Meinung der klagenden Eltern war ihre Tochter gesundheitlich angeschlagen und nicht diensttauglich gewesen. Auch dies wies das Gericht zurück und bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen aus der ersten Instanz.

Die Eltern waren bereits im Oktober 2014 mit einer Entschädigungsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland gescheitert.