Bayern Sechs Tote in Gartenlaube - keine Hinweise auf Gewaltverbrechen

Ein Vater findet seine beiden Kinder und vier weitere Teenager tot in seiner Gartenlaube - der Fall aus Arnstein in Unterfranken gibt Rätsel auf. "Die Umstände sind nach wie vor unklar", sagte Polizeisprecher Björn Schmitt am Morgen. "Bisher deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen hin", sagte er der "Mainpost". Verletzungen seien nicht zu erkennen.

Man könne nicht ausschließen, dass die Jugendlichen möglicherweise eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hätten. In der Hütte befand sich nach Polizeiangaben ein Holzofen, der in Betrieb war, während die sechs dort feierten. Ob ein Zusammenhang mit den Todesfällen besteht, ist aber unklar.

Die Polizei hält es auch für möglich, dass bei der Party Drogen konsumiert wurden. Eine Obduktion der Leichen soll Aufschluss über die Todesursache geben. Mit Ergebnissen rechnen Ermittler frühestens im Lauf des heutigen Tages. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Teenager im Alter von 18 und 19 Jahren stammen aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt. Weil der Vater nach der Feier bis in die Morgenstunden des Sonntags keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen, ob alles in Ordnung sei. Er fand seine Tochter, seinen Sohn sowie vier Freunde der Geschwister in der Laube tot auf.

Die Angehörigen der Toten werden von einem Notfallseelsorger und dem örtlichen Pfarrer betreut. Arnstein liegt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken zwischen Würzburg und Schweinfurt.