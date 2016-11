Tote Mutter in Freyung Mutmaßlicher Täter in Spanien verhaftet

Eine Woche nach dem Fund einer ermordeten 20-Jährigen aus Niederbayern hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Die Spur zu sich hatte der Partner der Toten selbst gelegt: Dominik R. kündigte per Mitteilung an, noch Urlaub machen zu wollen, bevor er sich stelle. Nun klickten in einem spanischen Küstenort die Handschellen.

Der 22 Jahre alte Tatverdächtige war nach dem gewaltsamen Tod seiner Partnerin gemeinsam mit dem gemeinsamen Kleinkind aus Freyung geflohen. Der kleine gemeinsame Sohn sei bei ihm gewesen und wohlauf, teilte die bayerische Polizei am Samstag mit. Der 18 Monate alte Bub kam nun vorläufig in eine spanische Jugendhilfeeinrichtung. Er soll demnächst nach Deutschland gebracht werden. "Der Schutz des Kindes hatte für uns immer oberste Priorität", teilten die Verantwortlichen nach der Festnahme erleichtert mit.

Nach dem Fund der Leiche der jungen Frau hatte Dominik R. mehreren Personen aus seinem Umfeld ein Foto von sich und seinem Sohn aus dem Ausland - wahrscheinlich aus Frankreich - geschickt. Dazu schrieb er laut Polizei, er werde noch ein paar Tage Urlaub machen und sich dann stellen. Die Beamten suchten deshalb in der vergangenen Woche mit Hochdruck und europaweit nach dem jungen Mann; die Kripo Passau richtete eine 20-köpfige Sonderkommission ein.

Deren Ermittlungen führten dann am Samstag in den Küstenort Lloret de Mar, wo spanische Spezialeinheiten den 22-Jährigen am frühen Morgen in einem Apartmenthaus verhafteten. Sie fanden dort auch das Fluchtauto des Mannes.

Die Mutter des Opfers hatte die Leiche am vergangenen Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Freyung entdeckt - versteckt in einem Plastiksack. Sie hatte sich Sorgen gemacht, weil ihre Tochter über längere Zeit nicht zu erreichen gewesen war. Dem Obduktionsbericht zufolge war die junge Frau zu diesem Zeitpunkt bereits bis zu drei Wochen lang tot. Woran sie genau starb, wollte die Polizei mit Blick auf die Ermittlungen weiterhin nicht veröffentlichen.

Ihren Partner hatten die Ermittler rasch als dringend tatverdächtig ausgemacht. Weil sie ihn bereits im Ausland vermuteten, wurde er per internationalem Haftbefehl und mit einem Foto gesucht. Der 22-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter, er war wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Passau stellte am Samstag einen Auslieferungsantrag an die spanischen Behörden.