Tod einer Zweijährigen in Hamburg "Ich hatte Angst vor ihm"

Kerzen flackern vor dem Hauseingang, zwei Teddybären liegen da und ein Nilpferd aus Plüsch. Eine junge Frau steht mit ihrer Nichte vor der Tür des Mehrfamilienhauses in Neuwiedenthal, am südwestlichen Rand Hamburgs. Sie legen einen Strauß Rosen auf den Boden. Dann schließen beide kurz die Augen. Sie beten. Die erste Sure des Korans, Al-Fatiha heißt sie, wie die 19-Jährige später erklärt. "Das beten wir Moslems, wenn jemand gestorben ist", sagt sie.

Im Erdgeschoss des Hauses in Neuwiedenthal ist Montagabend jemand gestorben, und alles deutet daraufhin, dass es sich um ein schreckliches Verbrechen handelt. Ein 33-Jähriger soll seine kleine Tochter getötet haben. Die Polizei stellte bei dem toten Kind eine Schnittverletzung am Hals fest. Der unter dringendem Tatverdacht stehende Vater flüchtete, nach ihm wird gefahndet.

Die 32 Jahre alte Mutter der Zweijährigen sei zur Polizei gegangen, um Anzeige gegen ihren Ehemann wegen Bedrohung zu erstatten, sagte ein Polizeisprecher. Gemeinsam mit Polizisten fuhr sie dann zur Wohnung der Familie, die nach Angaben der Ermittler aus Pakistan stammt.

Dort wollten die Beamten dem Ehemann ein Hausverbot erteilen. Beim Betreten der Wohnung entdeckten sie das tote Mädchen. Der verdächtige 33-Jährige war verschwunden.

Familie war dem Jugendamt bekannt

Die Mutter erlitt einen Schock und wurde betreut. Die Frau hat außerdem einen Sohn, der ebenfalls betreut wurde. Bevor sie zur Polizei ging, hatte sie den Sechsjährigen nach SPIEGEL-Informationen bei Verwandten untergebracht.

Die 19-Jährige, die vor der Tür betete, kannte die Familie. Sie wohnt im Haus nebenan, und will ihren Namen nicht nennen. Die Abiturientin erzählt, dass es in der Familie oft Probleme geben habe. Das Paar habe sich oft gestritten, die Kinder hätten viel geweint. Polizei und Jugendamt seien schon da gewesen.

Eine Sprecherin des Bezirksamts Harburg bestätigt, dass die Familie dem Jugendamt bekannt war. Und zwar schon seit 2016 - im Juli des Jahres hatte eine Kinderärztin dem Jugendamt gemeldet, in der Familie gebe es häusliche Gewalt. Daraufhin sei sieben Stunde die Woche eine Sozialpädagogin in die Familie gekommen.

Im März 2017 wurde die Hilfe laut der Sprecherin auf zehn Stunden ausgeweitet - eine intensive Betreuung, die auf schwerwiegende Probleme in der Familie hindeutet. Diesmal hatte die Polizei dem Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung gemeldet. Die Frau hatte ihren Mann wegen Bedrohung angezeigt, so die Sprecherin.

Mann sollte abgeschoben werden

Der 33-Jährige kam laut der Hamburger Ausländerbehörde 2011 alleine nach Deutschland, die Frau lernte er erst hier kennen. Sein Antrag auf Asyl sei 2012 in Hessen abgelehnt worden, sagte ein Sprecher. 2016 sei der Mann nach Hamburg gekommen, im Februar habe er einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gestellt.

Dieser sei im März abgelehnt worden, doch der Anwalt des Mannes habe Widerspruch eingelegt. Außerdem stellte der Anwalt dem Sprecher zufolge einen Eilantrag, um eine aufschiebende Wirkung zu erreichen. Über diesen müsse das Gericht erst entscheiden - solange könne der Mann nicht abgeschoben werden.

Seit April liegt der Eilantrag nach Angaben der Ausländerbehörde dem Gericht vor, eine Entscheidung gebe es noch nicht. Das ist eine lange Dauer für einen Eilantrag. Laut dem Sprecher deutet das daraufhin, dass der Fall komplex sei, gerade bei Familien schaue das Gericht genau hin.

Eine andere Nachbarin, Fatima K., beschreibt den Verdächtigen als "hochaggressiv". Die Kinder hätten oft geweint, es gebe Gerüchte, dass er seine Frau geschlagen habe. "Ich hatte Angst vor ihm", sagt K.