Außerehelicher Sex Dubai lässt Vorwürfe gegen Touristin fallen

Eine britische Touristin ist in Dubai vom Vorwurf des "außerehelichen Geschlechtsverkehrs" freigesprochen worden. Die Frau hatte in der vergangenen Woche bei der Polizei angegeben, von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein.

Die Regierung gab bekannt, dass die Behörden die Ermittlungen eingestellt hätten, nachdem ein Video auf einem Mobiltelefon untersucht worden sei, das einem der beschuldigten Männer gehörte. Aus diesem habe man geschlossen, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei.

Demnach hätten auch die Frau und die beiden Männer Erklärungen abgegeben, die "zeigen, dass der Akt mit dem Einverständnis der fraglichen drei Parteien stattfand". Alle Beteiligten würden nun ihre Pässe zurückbekommen und könnten das Emirat verlassen.

Der Fall hatte weltweit bei Menschenrechtsgruppen wie "Detained in Dubai" - zu Deutsch etwa "Inhaftiert in Dubai" - Aufsehen erregt, die von tiefsitzenden Vorurteilen gegenüber Frauen in Dubai sprachen.

"Wir hoffen, die Vereinigten Arabischen Emirate sehen dies als weiteres Beispiel, um eine Polizei einzurichten, die Opfer von Verbrechen vor Vergeltungsklagen oder kriminelle Anschuldigungen schützt", sagte Radha Stirling, Leiterin von "Detained in Dubai".

Warum die vermeintliche Einvernehmlichkeit den Vorwurf des "außerehelichen Geschlechtsverkehrs" entkräftet, ist nicht klar. Das Einlenken der Regierung Dubais sei wohl auf die internationale Kritik zurückzuführen, sagte Radha Stirling.