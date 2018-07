Kneipenmorde von Traunreut Die zwei Seiten des Ferdinand F.

Ferdinand F. soll in einer Kneipe zwei Männer erschossen haben. An die Tat könne er sich nicht erinnern, sagt er vor Gericht - und spricht von K.-o.-Tropfen in seinem Getränk. "Lächerlich", findet der Richter.

DPA Angeklagter in Traunstein