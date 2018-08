Tübingen Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb und Geiselnehmer fest

Nach rund einem Tag auf der Flucht ist ein mutmaßlicher Autodieb von der Polizei in Baden-Württemberg wieder festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Behörde in Reutlingen dem SPIEGEL. Der Tatverdächtige sei mit einem mutmaßlich gestohlenen Golf auf der B27 bei Leinfelden-Echterdingen aufgegriffen worden.

Der 37-Jährige war den Ermittlern zufolge am Mittwoch in Tübingen nach einem Termin beim Haftrichter geflohen und hatte für kurze Zeit eine Geisel genommen. Dem Tatverdächtigen sei es gelungen, vor dem Amtsgericht von einer mehrere Meter hohen Mauer zu springen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Richter hatte zuvor Untersuchungshaft gegen den Mann erlassen. Bei der Fahndung war unter anderem ein Hubschrauber im Einsatz. Der Flüchtige soll den Angaben zufolge in einem Parkhaus einen 65 Jahre alten Autofahrer mit einem Messer bedroht haben. Er habe sich ans Steuer des Wagens gesetzt und sei mit dem 65-Jährigen davongefahren. Der Verdächtige ließ den leicht an der Hand verletzten Autofahrer demnach etwa eine halbe Stunde später aussteigen.

Der 37-Jährige soll in der vergangenen Woche in ein Haus eingebrochen sein, um Autoschlüssel und anschließend den dazugehörigen Wagen zu stehlen. Polizisten hatten ihn am Dienstag festgenommen. Der Mann ist demnach bereits wegen Diebstahls vorbestraft und erst Ende Juli aus der Haft entlassen worden.