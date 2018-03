Tödlicher Müllwagen-Unfall Staatsanwalt fordert ein Jahr auf Bewährung für Fahrer

Im Prozess zu dem Müllwagenunfall mit fünf Toten bei Calw in Baden-Württemberg hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung für den Fahrer gefordert. Zudem solle der Angeklagte eine Geldstrafe von 3500 Euro zahlen, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer am Landgericht Tübingen.

Der Fahrer des Wagens ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sein Müllfahrzeug war im August 2017 umgekippt und hatte ein Auto unter sich begraben. Darin starben die 25 Jahre alte Fahrerin, ihr Freund, 22, die zweijährige Tochter, der nur wenige Wochen alte Sohn und die 17 Jahre alte Schwester der Fahrerin.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 55 Jahre alte Angeklagte Tempomat und Motorbremse verwechselte und so den Unfall verursachte. Beides waren Hebel am Lenkrad. Der Fahrer hatte im Prozess gesagt, die Bremsen des Fahrzeugs hätten nicht funktioniert. Ein Gutachter konnte aber keinen technischen Defekt feststellen.

Im Prozess war bekannt geworden, dass der Angeklagte schon einmal mit seinem Fahrzeug umgekippt war.