Istanbul Viele Verletzte bei Schießerei in Nachtklub

Bei einem Angriff auf den berühmten Nachtclub Reina in Istanbul sind türkischen Medienberichten zufolge viele Menschen verletzt worden. Der Sender NTV zeigte Bilder von gepanzerten Polizeifahrzeugen vor dem Lokal. Zahlreiche Krankenwagen seien unterwegs, berichtete der Sender.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, ein Bewaffneter sei in den Club am Bosporusufer eingedrungen und habe das Feuer eröffnet. Die Angreifer sollen übereinstimmenden Berichten zufolge als Weihnachtsmänner verkleidet gewesen sein. Der Nachrichtensender CNN Turk berichtet, dass ein Spezialeinsatz-Kommando sich auf die Erstürmung vorbereite. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

#BREAKING Attackers allegedly entered Istanbul's Reina night club in Santa costumes, opened fire randomly #Turkey pic.twitter.com/fApCLhdD7u — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) December 31, 2016

Der Nachtklub liegt im Stadtteil Ortaköy direkt am Bosporus. Der Nachrichtenagentur Dogan zufolge sollen sich mehrere hundert Menschen in dem Klub aufgehalten haben.

Aus Angst vor möglichen Anschlägen waren in der Silvesternacht zahlreiche Polizisten in Istanbul im Einsatz. An der zentralen Ausgehmeile Istiklal Caddesi kontrollierten Sicherheitskräfte die Zugänge und durchsuchten Taschen. Die deutsche Botschaft hatte in einer Mitteilung an Deutsche angesichts der Terrorgefahr mitgeteilt: "Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Festlichkeiten an Silvester und Neujahr sollte verantwortungsvoll geprüft werden."

In der Türkei sind im vergangenen Jahr mehrere Anschläge verübt worden. Im Dezember starb der russische Botschafter Andrej Karlow bei einem Attentat in Ankara. Die türkische Regierung hat für einige der Angriffe die Bewegung von Fethullah Gülen verantwortlich gemacht, einem Rivalen von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Gülen hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Andere Anschläge gehen auf das Konto radikaler Kurdengruppen und der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS).

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.