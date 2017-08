Turku Angreifer sticht mehrere Menschen in finnischer Stadt nieder

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

In der finnischen Stadt Turku hat ein Angreifer mehrere Menschen niedergestochen. Die Polizei schoss dem Tatverdächtigen in die Beine und nahm ihn fest, teilte sie über Twitter mit.

An die Bevölkerung erging der Aufruf, sich nicht ins Zentrum von Turku zu Begeben. Turku liegt im Südwesten des skandinavischen Landes. Die Polizei sucht nach weiteren Tätern.

Augenzeugen hätten einen oder mehrere Schüsse gehört und einen Mann am Boden liegen sehen, meldet "Yle Uutiset". Die Zeitung "Turun Sanomat" berichtet, dass bei der Attacke mindestens eine Person starb.

In der Hauptstadt Helsinki wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an Bahnhöfen verschärft. Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands. In der Stadt leben etwa 190.000 Menschen.

Die Zeitung "Ilta-Sanomat" meldet, dass sechs Personen verletzt wurden, ein Mann und fünf Frauen. Demnach sei eine Frau mit Kinderwagen von einem Mann mit einem langen Messer attackiert worden.

Premierminister Juha Sipilia twitterte, dass die Regierung später zusammentreffen wolle.