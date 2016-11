Baden-Württemberg Spaziergänger findet offenbar Schuh von ermordeter Joggerin

Drei Wochen nach dem Mord an einer Joggerin in Endingen bei Freiburg ist offenbar der von der Polizei gesuchte Laufschuh der Getöteten gefunden worden. Ein Spaziergänger mit Hund entdeckte einen entsprechenden Schuh in den Weinbergen des Ortes, wie die Ermittler mitteilten. In der Nähe war die Leiche der Frau gefunden worden, der Schuh fehlte aber.

Die 27-Jährige war Anfang November alleine zum Joggen aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Ein Unbekannter missbrauchte und tötete sie. Die Polizei erhoffte sich von dem noch fehlenden Schuh Hinweise auf den Täter. Sie suchte mit einem Bild danach. Der Schuh lag laut Polizei in dichtem Gestrüpp abseits der Fahr- und Fußwege.

In dem Fall gebe es trotz des Fundes weiter keine heiße Spur, hieß es. Die Auswertung von DNA-Material dauere an. Der Schuh und dessen Fundort würden nun von Spezialisten näher untersucht. Staatsanwaltschaft sowie Privatpersonen haben insgesamt 25.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung des Täters führen.

Erst Mitte Oktober war im nahegelegenen Freiburg eine 19-jährige Medizinstudentin aus dem Enzkreis vergewaltigt und getötet worden. Sie war nachts mit dem Fahrrad unterwegs von einer Studentenparty nach Hause. Offen ist, ob die beiden ungeklärten Mordfälle zusammenhängen. Die Polizei hatte nach eigener Aussage zuletzt keine Hinweise darauf, kann es aber nicht ausschließen. In den zwei Fällen ermitteln zwei Sonderkommissionen der Freiburger Polizei mit zusammen 80 Beamten.