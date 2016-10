Tyson Gay Tochter von US-Sprintstar stirbt bei Schießerei

Die Tochter des US-Sprintstars Tyson Gay ist bei einer Schießerei getötet worden. Die 15 Jahre alte Trinity Gay wurde vor einem Restaurant in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky getroffen, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Es war von einer Kugel im Nacken getroffen worden. Der Vorfall geschah am frühen Morgen (Ortszeit).

Olympian Tyson Gay -- Daughter Killed In Shooting https://t.co/inKoLhmqxt — TMZ Sports (@TMZ_Sports) October 16, 2016

"Ich bin so verwirrt", sagte Tyson Gay dem Fernsehsender Lex 18. "Es ist so verrückt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist." Die Schüsse waren laut Polizei aus zwei Fahrzeugen abgegeben worden, zwei Insassen des einen Wagens konnten bereits festgenommen werden. Die Insassen des anderen Fahrzeuges sind auf der Flucht. Wie es zu dem tödlichen Schusswechsel kam, ist bisher unklar.

Gay nahm an den vergangenen drei Olympischen Spielen teil. Im Jahr 2012 gewann er in London Silber mit der 4 x 100-Meter-Staffel. Die Medaille wurde dem Team wegen einer Doping-Affäre um Gay später wieder aberkannt.

Auch Tochter Trinity galt als Top-Sprinterin an ihrer High School. Ihre Mutter Shoshana Boyd sagte den "New York Daily News": "Sie wollte die schnellste Frau der Welt werden." Trinity sei ein Zufallsopfer gewesen.

Der US-Leichtathletikverband kondolierte via Twitter. Tyson Gay müsse gemeinsam mit seiner Familie einen "tragischen und sinnlosen Tod" beweinen. Der Highschool-Athletikverband in Kentucky teilte via Twitter seine Anteilnahme mit. Kommissionsmitglied Julian Tackett schrieb bei Twitter, er sei schockiert.

Vince Carter, Basketball-Star der Memphis Grizzlies, schrieb: "Viele Gebete für Tyson Gay und seine Familie."