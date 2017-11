Prozess in Ulm Jugendlicher steht wegen Mordes an Homosexuellem vor Gericht

Vor dem Landgericht Ulm hat der Prozess um einen wohl aus Homophobie begangenen Mord gegen einen Jugendlichen begonnen. Dem deutschen Jugendlichen mit türkischen Wurzeln wird vorgeworfen, im Mai einen 64 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Ulm aus Abneigung gegen Homosexuelle mit zahlreichen Stichen umgebracht zu haben.

Laut Anklage hatte der Jugendliche sein Opfer im Mai in Ulm um Essen und einen Schlafplatz gebeten. Als der Mann ihm "50 Euro für Fotos angeboten" und ihn "ohne Nachdruck zu sexuellen Handlungen aufgefordert" habe, soll der damals 15-Jährige sich entschlossen haben, ihn zu töten - "aus Abneigung gegenüber Homosexuellen und um Wertsachen an sich zu bringen".

Der Nachrichtenagentur dpa zufolge war der Junge nach einem Schulverweis von seiner Familie weggelaufen, die in Mannheim wohnt. In Ulm habe er auf der Straße gelebt.

Als der Angeklagte in der Wohnung des Opfers auf den Mann losging, habe er immer wieder mit einem Küchenmesser auf den Mann eingestochen. Als es abbrach, so heißt es in der Anklage, habe der Junge mit anderen Gegenständen auf das Opfer eingeschlagen.

Mit drei Messern auf das Opfer eingestochen

Dann habe er zwei weitere Messer aus der Küche geholt und weiter auf den Schwerverletzten eingestochen, "bis dieser aufgrund des enormen Blutverlustes an Ort und Stelle verstarb". Anschließend soll der Angeklagte Geld und eine Digitalkamera gestohlen und in der Wohnung Feuer gelegt haben, um die Tat zu vertuschen.

Bereits zwei Tage zuvor soll er in einem Mehrfamilienhaus in Beimerstetten nahe Ulm ein Feuer gelegt haben. Damit habe er sich an einem Hausbewohner rächen wollen, der ihn wegen eines Diebstahls angezeigt hatte. Außer Mord wirft die Anklage dem weitgehend geständigen Jugendlichen deshalb auch Brandstiftung und versuchten Mord in zwei Fällen vor.

Das Verfahren findet wegen des Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Mit einem Urteil wird Ende Januar gerechnet. Das Höchststrafmaß beträgt laut Jugendgerichtsgesetz zehn Jahre.

Die Staatsanwaltschaft geht von "homophoben Motiven" aus. Die Gründe dafür können laut Marc Allroggen von der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie "sehr verschieden" sein. Sie könnten "von persönlichen negativen Erfahrungen mit Homosexuellen über Neid auf beruflich oder in der Schule erfolgreiche Nicht-Heterosexuelle bis hin zu Unsicherheiten hinsichtlich der eigenen sexuellen Orientierung reichen". Allerdings spiele bei einer so extremen Tat wie einem Mord "zusätzlich wohl auch ein erheblicher Hang zu gewalttätigen Reaktionen eine Rolle".

Aktenzeichen: 3 KLs 22Js 10756/17