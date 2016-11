Dortmunder Innenstadt Unbekannte räumen am helllichten Tag Geldtransporter aus

Zwei Unbekannte haben in der Dortmunder Innenstadt in einem unbeobachteten Moment einen Geldtransporter ausgeräumt und einen sechsstelligen Betrag erbeutet. Die beiden Bediensteten hätten das gepanzerte Fahrzeug am Donnerstagmittag abgestellt, um einen Geldautomaten zu befüllen, teilte die Polizei mit.

Währenddessen näherten sich zwei Männer, stiegen in den Transporter und füllten zwei Taschen mit Geld. Sie flüchteten zu Fuß mit ihrer Beute. Man wisse noch nicht, wie die Männer in das Auto gelangt seien, sagte ein Polizeisprecher - ob das Auto offen gelassen worden sei oder ob sich die Täter anderweitig Zugang verschafft hätten. Es werde in alle Richtungen ermittelt.