Verletzter Mann in Ingelheim Wozu Passanten bei einem Unfall verpflichtet sind

Ein Fußgänger liegt nach einem Autounfall mit einer Kopfverletzung auf dem Bürgersteig. Der Fahrer ist geflüchtet. Der 28-jährige Verletzte bittet Passanten um Hilfe - vergebens. Mehrere Menschen gehen einfach weiter. Dieser Fall aus Ingelheim bei Mainz in Rheinland-Pfalz erregt Aufsehen. Denn das Verhalten der Passanten ist nicht nur moralisch fragwürdig.

Wenn ein Verletzter Hilfe braucht, gibt es in Deutschland ein klar vorgeschriebenes Prozedere. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was tun, wenn ein Mensch verletzt ist und Hilfe braucht?

"Man kann in dieser Situation nur einen einzigen Fehler machen, und zwar indem man nicht hilft und einfach weitergeht", sagt Sonja Palme vom Fachbereich Erste Hilfe von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. "Das ist unterlassene Hilfeleistung, und damit macht man sich in Deutschland strafbar." Das belegt auch ein Blick ins Strafgesetzbuch, Paragraph 323c: Unterlassene Hilfeleistung wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet.

Wie verhält man sich richtig?

"Man muss das, was man gerade vorhatte, sofort unterbrechen und sich um den Verletzten kümmern", sagt Stefan Osche vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Das kann auch bedeuten, die Person und sich selbst zu schützen, indem man ein Warndreieck aufstellt - etwa wenn der Verletzte auf der Straße liegt.

Die weiteren Schritte hängen auch davon ab, ob die Person bei Bewusstsein ist. Wenn der Betroffene bewusstlos daliege und nicht mehr normal atme, sei es nötig, zunächst Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, sagt Palme - also Herz-Druck-Massage. Am besten sei dann, andere Passanten zu bitten, 112 zu wählen. Osche sagt: "Wenn einer hilft, machen andere meist mit. Es muss nur einer den Anfang machen."

Sei der Verletzte bei Bewusstsein, könne man ihn fragen, was passiert sei und gegebenenfalls den Notruf wählen. Osche: "Das ist das Mindeste an Hilfe, zu der man verpflichtet ist: den Rettungsdienst verständigen, also die 112 wählen." Ärger, weil ein Notruf sich im Nachhinein als unnötig herausstellt, kann man den Experten zufolge nicht bekommen.

Was ist beim Notruf zu beachten?

"Vorab sollte man sich kurz orientieren, an welchem Ort man sich befindet", sagt Palme. Denn das sei die erste und wichtigste Frage, die in der Notrufzentrale gestellt werde, damit diese sofort Hilfe losschicken könne. Weiteres werde von den Mitarbeitern abgefragt.

Wie kümmert man sich weiter um den Verletzten?

"Ist der Verletzte ansprechbar, sollte man ihn trösten und beruhigen, und dann prüfen, welche Verletzungen vorliegen", sagt Osche. In jedem Fall müsse man bei ihm bleiben, bis der Rettungswagen eintreffe.

Was tun, wenn man Angst hat, etwas falsch zu machen?

"Ich rate jedem, sich einfach zu trauen", sagt Palme. "Intuitiv machen die meisten Menschen sehr viel richtig." Im Zweifel könne man sich auch von Mitarbeitern in der Notrufzentrale beraten lassen. "Die sind geschult darin, mit solchen Situationen umzugehen, und erklären, was zu tun ist." Wer nicht grob fahrlässig handle oder dem Verletzten vorsätzlich schaden wolle, müsse später keinen Ärger fürchten.

Gibt es irgendeine Ausnahme, die Menschen von der Pflicht zu helfen entbindet?

"Ein Mensch muss nicht unmittelbar helfen, wenn das für ihn unmöglich oder unzumutbar ist", sagt Palme. Das gelte etwa, wenn ein Mensch eine Behinderung habe oder mit kleinen Kindern unterwegs sei, und sich oder die Kinder durchs Helfen in Gefahr bringen würde. In diesen Fällen müssen aber zumindest andere Helfer herbeigeholt oder der Notruf abgesetzt werden. Osche: "Den Notruf wählen kann jeder."