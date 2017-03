Unfalltod im Holiday Park "Es ist sehr schwer, jeden Tag"

Zweieinhalb Jahre nach dem Tod eines elf Jahre alten Mädchens im Holiday Park in Haßloch in Rheinland-Pfalz hat der Berufungsprozess gegen zwei Mitarbeiter des Freizeitparks begonnen. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht in Frankenthal kamen auch die Eltern der getöteten Amber.

"Es ist sehr schwer, jeden Tag", sagte der Vater. Er hoffe auf Gerechtigkeit. Vor Gericht stehen ein ehemaliger Steward, der Bediener, der Fahrgeschäfte einwies, und der sogenannte Operations-Manager, der den ganzen Betrieb des Parks überwacht.

Sie waren in erster Instanz freigesprochen worden. Der ehemalige Bediener des Fahrgeschäfts, in dem die Elfjährige aus Kelsterbach bei Frankfurt verunglückt war, war wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Seine Strafe ist bereits rechtskräftig.

Ortsbegehung im Holiday Park

Gleich zu Beginn des Prozesses nahmen der Richter, die Staatsanwälte, Anwälte und auch die Eltern an einer Ortsbegehung im Holiday Park teil. Staatsanwaltschaft und die Eltern von Amber werfen den Mitarbeitern des Freizeitparks vor, nicht für ausreichend Sicherheit gesorgt zu haben. Das Tor zu dem Fahrgeschäft habe einfach offen gestanden, sagt die Mutter.

Das Mädchen war gestürzt und von den Plattformen tödlich verletzt worden. Das Amtsgericht in Neustadt an der Weinstraße stellte fest, dass der damals 22 Jahre alte Bediener die Tür zum Fahrgeschäft offen gelassen hatte. Deswegen konnten Mutter und Tochter in das Karussell steigen, als dies nicht mehr vorgesehen war. Der Mann sagte, er habe die Tür geschlossen.

Die Ortsbegehung ist Teil des Berufungsprozesses. Zwei seiner Vorgesetzten wurden damals freigesprochen; sie stehen nun erneut vor Gericht. Es sind der Teamleiter, der den Bediener schulte, und der damalige und heutige Betriebsleiter.

Konfrontation im Gerichtssaal

Zuvor hatte die Mutter die Angeklagten im Gerichtssaal als Nebenklägerin konfrontiert. "Die Wartungs- und Betriebsvorschriften sind nicht beachtet worden", sagte die Frau.

Ob das Gericht das auch so sieht, und ob es daraus ableitet, dass die beiden Angeklagten der fahrlässigen Tötung schuldig sind, wird wohl nicht vor dem 22. März feststehen. Eine der Hauptfragen: Der Betriebsleiter ist für alles Mögliche von Tickets über die Einstellung des Personals bis zur Kanalisation zuständig - aber inwieweit muss er die Bediener der 24 Fahrgeschäfte überwachen? Und ist auch der Vorgesetzte schuldig, der den Bediener eingewiesen hat?

"Sie haben nach dem Unfall den Park nicht geschlossen. Warum?", fragte der Vater des Kindes den Betriebsleiter. Der Mann - selbst zweifacher Vater - erklärte, der Bereich sei weiträumig abgesperrt worden. Die anderen Besucher hätten gar nichts von dem Unfall mitbekommen. Und außerdem habe er diese Entscheidung nicht selbst getroffen, sondern die Geschäftsleitung. Der Vater sagte dazu: "Wenn jemand auf einer Party stirbt, dann tanzen die anderen Leute auch nicht einfach weiter."