Urteil in Frankreich Strenge Auflagen für Krippen in Rathäusern

Französische Rathäuser dürfen Weihnachtskrippen nur unter strikten Bedingungen aufstellen, um nicht gegen die Trennung von Kirche und Staat zu verstoßen. Das entschied der Staatsrat, das oberste Verwaltungsgericht des Landes.

In öffentlichen Gebäuden sei eine Krippe in der Regel nicht zulässig - es sei denn, sie zeichne sich durch einen "kulturellen, künstlerischen oder festlichen Charakter" aus. Sie dürfe aber keine religiöse Präferenz darstellen.

Pflicht zur Neutralität

Ein Gesetz aus dem Jahr 1905 schreibt dem Staat religiöse Neutralität vor: An öffentlichen Gebäuden dürfen daher keine religiösen Symbole angebracht werden.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Klagen gegen Krippen in Rathäusern gegeben, etwa von Verbänden, die sich an der religiösen Symbolik störten.

Das Gericht entschied nun, Krippen hätten eine religiöse Aussage, seien aber auch profane Deko-Elemente für die Feiern zum Jahresende. Es müsse stets der Einzelfall betrachtet werden. Dabei könne der genaue Standort der Krippe eine Rolle spielen und die Frage, ob das Aufstellen ein lokaler Brauch sei.

Für andere öffentliche Orte außerhalb von Rathäusern nannte der Staatsrat etwas weniger strenge Kriterien: Dort sei das Aufstellen legal, solang die Krippe kein "Akt des Bekehrungseifers" sei oder eine religiöse Meinung ausdrücke.