Drill und Schikane US-Armeeausbilder misshandelt muslimische Rekruten - Haftstrafe

Sie wurden getreten und geschlagen, als Terroristen beschimpft und in Wäschetrockner gezwängt: Ein Gericht in Camp Lejeune im US-Bundesstaat North Carolina einen Ausbildungsoffizier zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er muslimische Rekruten misshandelt haben soll.

Der Unteroffizier Joseph F. wurde für schuldig befunden, in mehr als drei Dutzend Fällen Muslime während ihrer Grundausbildung auf dem Stützpunkt Parris Island in South Carolina extremem Drill unterworfen zu haben. Einer der Rekruten war nach der Schikane gestorben. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte F. den 20-jährigen Raheel Siddiqui über den Truppenplatz gescheucht und ihn dann ins Gesicht geschlagen, woraufhin der junge Mann sich zwölf Meter tief aus einem Fenster in den Tod gestürzt habe.

Ein Militärgericht entschied, den Ausbildungsleiter unehrenhaft aus der Armee zu entlassen. Das Strafmaß von zehn Jahren Haft geht noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die sieben Jahre Gefängnis gefordert hatte.

Insgesamt sollen sechs Ausbildungsleiter an der Misshandlung der Muslime beteiligt gewesen sein, der Verurteilte gilt als der Hauptschuldige. Zeugen berichteten, F. habe Rekruten aufgefordert, sich gegenseitig zu würgen. Er habe ihnen Schokolademilch verabreicht und sie dann so lange trainieren lassen, bis sie sich übergeben mussten.

Die Opfer sollen als "Terroristen" beschimpft worden sein. Zwei von ihnen wurden in Industrie-Wäschetrockner gezwungen. In einem Fall wurde das Gerät angeschaltet, als das Opfer sich weigerte, seinem Glauben abzuschwören.