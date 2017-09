US-Bundesstaat Georgia Hinrichtung in letzter Minute gestoppt - Rassismusverdacht

Die Exekution durch eine Giftspritze war ursprünglich für Dienstagabend 19 Uhr Ortszeit angesetzt. Doch in letzter Minute wurde sie vom Supreme Court gestoppt.

Die Anwälte des verurteilten Mörders Keith Tharpe hatten geltend gemacht, dass bei seinem Schuldspruch Rassismus eine "wesentliche Rolle" gespielt habe. Zudem habe ihr 59-jähriger Mandant psychische Probleme.

Tharpe war 1990 wegen Mordes an seiner Schwägerin zum Tode verurteilt worden. Seine Ehefrau hatte ihn verlassen und war mit den vier gemeinsamen Töchtern zu ihrer Mutter gezogen. Tharpe hatte eine gerichtlich angeordnete Kontaktsperre ignoriert, die Frau und seine Schwägerin mit einem Truck abgepasst und dann Letztere erschossen.

Drei Monate später war er verurteilt worden. Die Entscheidung der Jury fiel einstimmig aus. 1998 befragten Anwälte einer Nichtregierungsorganisation die Geschworenen zu ihrer Entscheidung. Einer von ihnen, der Weiße Barney Gattie, sagte, das Studium der Bibel habe bei ihm die Frage aufkommen lassen, ob Schwarze eine Seele hätten. Zudem unterschied er zwischen "guten Schwarzen" und "Niggern", verwendete also eine rassistische Beschimpfung.

Zunächst bestätigte Gattie seine Aussagen schriftlich. Erst später nahm er sie auf Drängen der Staatsanwaltschaft zurück, die erklärte, der Geschworene sei zum Zeitpunkt seiner Äußerungen betrunken gewesen.

Die wichtigste Vereinigung zum Schutz der Schwarzen in den USA stellte daraufhin fest: "Ein Geschworener, der zweifelt, ob Schwarze eine Seele haben, kann kein vernünftiges, moralisches Urteil darüber fällen, ob ein schwarzer Angeklagter die Höchststrafe bekommen soll."

Der Supreme Court hatte in den vergangenen Jahren in mehreren Urteilen bekräftigt, dass rassistische Vorurteile keinen Platz im US-Rechtssystem haben dürfen. So wurde im Februar die Hinrichtung eines Texaners ausgesetzt, der während seines Prozesses als potenziell gefährlicher als andere dargestellt worden war, weil er Schwarzer ist.

Das Oberste Gericht muss im Fall Tharpe nun entscheiden, ob es der Berufung gegen das Todesurteil stattgibt.