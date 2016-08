Bewährungsstrafe für versuchte Tötung: US-Richter führt "Hindu-Kultur" als mildernden Umstand an

Am 24. Juni 2015 kam es in einem Motel in Lawrence im US-Bundesstaat Kansas zu einem schweren Übergriff: Eine Frau hatte sich gerade an den Tisch gesetzt, um eine Schale Cerealien zu essen, als ihr Mann sie anschrie, sie sei zu fett und er werde sie töten. Dann stach er ihr mit einem Taschenmesser zweimal in den Bauch. Die Frau lief davon und rief um Hilfe.

Der 46-jährige Tatverdächtige Navinkumar Patel ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen und übergab der Polizei die Waffe. Im Prozess diagnostizierte ein Gutachter beim Angeklagten eine bipolare Störung und Alkoholismus. Wenn Patel aufhöre zu trinken und seine Medikamente nähme, so der Gutachter Bradley Grinage, sei das Risiko einer Wiederholungstat gering.

Mehr als ein Dutzend Verwandte sowie das Opfer selbst waren vor Gericht erschienen, um eine milde Strafe zu fordern. Der Douglas County District Court erhielt zahlreiche schriftliche Eingaben, in denen Bekannte von Navinkumar Patel um Nachsicht bei der Urteilsfindung baten.

Wie die Lokalzeitung "Lawrence Journal World" berichtet, soll die "Hindu-Kultur" des Angeklagten und seiner Frau letztlich das Urteil erheblich beeinflusst haben. Demnach hätte eine Gefängnisstrafe für die Familie von Patel eine Ächtung bedeutet - für die Kinder, aber auch das Opfer, die Ehefrau. "Der kulturelle Aspekt ist sehr wichtig in diesem Fall", erklärte Richter Robert Fairchild - und setzte die Strafe zur Bewährung aus. Das Strafmaß soll in Kürze festgesetzt werden.

Die Entscheidung wurde sowohl in US- als auch in indischen Medien mit Verwunderung aufgenommen. Der 46-Jährige war wegen versuchter Tötung angeklagt worden und hatte sich nicht schuldig bekannt.