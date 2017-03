Todesstrafe in den USA Verurteilter Auftragsmörder in Texas hingerichtet

Im US-Bundesstaat Texas ist erneut ein Straftäter hingerichtet worden - nachdem er ein Vierteljahrhundert in der Todeszelle verbracht hat.

Rolando Ruiz war schuldig befunden worden, 1992 eine Frau aus San Antonio auf Geheiß ihres Ehemanns und des Schwagers getötet zu haben. Für den Mord soll er 2000 Dollar bekommen haben. Die Auftraggeber hatten es auf die Lebensversicherung des Opfers abgesehen, sie hofften auf Auszahlung einer Prämie von 400.000 Dollar im Todesfall. Theresa Rodriguez wurde 29 Jahre alt.

Der Oberste Gerichtshof der USA hatte einen letzten Antrag, die Exekution aufzuschieben, abgelehnt. Als Begründung hatten Ruiz' Anwälte angeführt, ihr Mandant sei in der Vergangenheit falsch beraten worden. Zudem habe der 25 Jahre lange Aufenthalt in der Todeszelle eine grausame und ungewöhnliche Härte dargestellt. Ruiz hatte 20 Jahre davon in Einzelhaft verbracht. Dies sei nicht verfassungskonform, so die Anwälte.

Der Supreme Court sah das anders und lehnten den Antrag ab. Der 44-jährige Ruiz wurde in Huntsville mit der Giftspritze hingerichtet und um 23.06 Uhr Ortszeit für tot erklärt. Es war die 541. Hinrichtung in Texas, das seit Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 landesweit die meisten Exekutionen durchgeführt hat.

Ruiz war zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt und geständig. Er tötete sein Opfer mit einem Schuss in den Kopf. Die Auftraggeber wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Kurz vor seiner Exekution wandte sich Ruiz an die Hinterbliebenen: "Worte können nicht ausdrücken, wie sehr es mir leidtut, dass ich ihnen und Ihrer Familie so viel Leid zugefügt habe. Möge ihnen dies Frieden und Vergebung bringen."

Der Vater von Theresa Rodriguez sagte den "San Antonio Express-News", für die Familie stelle die Hinrichtung keine Genugtuung dar. "Es ist nie vorbei", so Eddie Sanchez. "Es wird meine Tochter nicht zurückbringen."