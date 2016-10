USA Frau klaut versehentlich Auto - und bringt es mit Benzingeld zurück

So dreist sind nicht mal Diebe: Als Erin Hatzis Ehemann vor einigen Tagen nach Hause kam, stand nicht der rote Subaru Impreza vor der Tür, seine Frau war aber daheim. "Wo hast denn du geparkt?", fragt er seine Partnerin irritiert - und bekam eine Antwort, die noch irritierender war: "Vor dem Haus in der Einfahrt."

Schnell war den beiden klar, dass sie wohl Opfer eines etwas merkwürdigen Delikts geworden waren: Die Autodiebe hatten in Portland im US-Bundesstaat Oregon ausgerechnet ihren 15 Jahre alten Durchschnittswagen geklaut - und waren dafür sogar das Risiko eingegangen, ihn direkt vor dem Haus von Erin Hatzis zu knacken.

Noch erstaunter waren die Bestohlenen, als sie sich die Bilder ihrer Überwachungskamera anschauten: Darauf ist zu sehen, wie eine Person minutenlang vor dem Wagen auf einem Handy herumtippt, schließlich ganz selbstverständlich in das Auto steigt und gemütlich davon fährt - so jedenfalls berichtete es Hatzi später auf ihrer Facebook-Seite.

"Es tut mir sehr leid, ihr Auto geklaut zu haben"

Die Auflösung des seltsamen Falls, über den unter anderem der britische "Guardian" berichtete, ließ nicht lange auf sich warten: Als am nächsten Tag die Polizei eintraf, stand das gestohlene Fahrzeug schon wieder in der Einfahrt - mitsamt 30 Dollar und einem Brief. "Es tut mir sehr leid, ihr Auto geklaut zu haben", heißt es darin. Sie habe einem Freund ihren Autoschlüssel gegeben, schreibt die Absenderin darin, und ihn gebeten, ihren roten Subaru an einer bestimmten Adresse abzuholen.

Ihr Freund habe sich aber wohl in der Anschrift geirrt und sei daher mit dem falschen Subaru zurückgekehrt. Erst am nächsten Tag habe sie den Wagen gesehen und die Verwechslung bemerkt. Sie entschuldigte sich aufrichtig und hinterließ neben ihrem Namen auch ihre Telefonnummer sowie "ein bisschen Benzingeld".

Eine mögliche Erklärung dafür, dass jemand mit einem fremden Schlüssel Hatzis Wagen öffnen und starten konnte, lieferte die Polizei von Portland später nach: Bei älteren Modellen dieser Marke passten die Schlüssel bisweilen in die Schlösser mehrerer Autos, teilten die Ermittler dem Sender KGW mit.