Florida Reiterin wegen Alkohol am Steuer festgenommen

Eine Frau ist in Florida wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt worden. Das Außergewöhnliche daran: ihr Fortbewegungsmittel. Die 53-Jährige ritt laut des Sheriffs von Polk County mit ihrem Pferd auf einem belebten Highway.

Ein Passant hatte die Polizei gerufen, weil die Frau verwirrt gewirkt und sich möglicherweise in Gefahr befunden habe. Die Polizisten stellten demnach einen Blutalkoholwert fest, der mit 1,6 Promille deutlich über den erlaubten 0,8 Promille lag.

Außer wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss werde die Frau auch wegen Tiervernachlässigung angeklagt, weil sie ihr Pferd in Gefahr gebracht habe und es nicht angemessen geschützt habe. Das Tier sei von der Polizei in einer Einrichtung des Bezirks untergebracht worden, die Frau wurde in Gewahrsam genommen. Ob sie sich einen Anwalt genommen hat, ist nicht bekannt.