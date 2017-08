In US-Gefängnis verdursteter Häftling Familie verklagt Trump-treuen Sheriff

Heftige Vorwürfe gegen den Trump-nahen Sheriff David Clarke: Er wird beschuldigt für den Tod von Terrill Thomas mitverantwortlich zu sein. Der Afroamerikaner war im April 2016 im Gefängnis von Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin verdurstet. Am Montag hat die Familie des Verstorbenen gegen den ebenfalls schwarzen Clarke Klage eingereicht.

Die Angehörigen werfen Clarke, dem das Gefängnis untersteht, sowie einigen Strafvollzugsbediensteten vor, Thomas während seiner Haft Flüssigkeit vorenthalten zu haben. Sieben Tage lang soll er nichts zu Trinken bekommen haben.

Die Anwälte der Familie von Terrill Thomas sagten, diese Methode des Flüssigkeitsentzugs "war eine regelmäßige und weitverbreitete Praxis, mit vollem Wissen und der Zustimmung des Sheriffs Clarke und anderen Verantwortlichen im Gefängnis". Thomas' Tod wurde erst vor Kurzem öffentlich bekannt, nachdem eine unabhängige Jury sich dem Fall angenommen hatte.

Thomas war in Haft gekommen, nachdem er zunächst eine Person angeschossen hatte und danach in einem Casino weitere Schüsse abgegeben hatte. Er litt unter einer bipolaren Störung. Wasser wurde ihm im Gefängnis laut Zeugenaussagen verwehrt, weil er zu laut gewesen sei. Er verlor 16 Kilogramm Gewicht und soll vor seinem Tod am 24. April 2016 um Wasser gebettelt haben. Er wurde 38 Jahre alt.

Der ultrakonservative Sheriff Clarke ist bekannt durch sein Engagement für die wichtigste amerikanische Waffenlobby National Rifle Association (NRA). Er hatte Donald Trump im Wahlkampf unterstützt. Im Mai hatte er einen Posten im Ministerium für Innere Sicherheit angeboten bekommen, den er letztendlich jedoch ablehnte.