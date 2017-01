Streit über Donald Trump eskaliert Mann beißt anderem Ohr ab

In Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania ist eine Diskussion über den neuen US-Präsidenten eskaliert: Ein Mann biss einem 30-Jährigen ein Stück Ohr ab. Zuvor sollen sich die beiden in der Wohnung des Opfers über Donald Trump gestritten haben.

Das Opfer lief nach der Attacke in den frühen Morgenstunden zu einer Tankstelle, um Hilfe zu holen. Der Mann konnte in einem stabilen Zustand ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Das herausgebissene Stück des rechten Ohres fanden die Beamten in der Wohnung wieder.

Der Täter sei der Polizei bekannt, er konnte jedoch noch nicht gefasst werden, hieß es. Eine Polizeisprecherin sagte, sie sei nicht in der Lage zu beurteilen, ob das Opfer ein Anhänger oder Gegner des neuen Präsidenten war.