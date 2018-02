USA Mehrere Verletzte nach Schüssen vor NSA-Zentrale

Ein Unbekannter hat vor dem Hauptquartier des US-Geheimdienstes NSA in Maryland auf Menschen geschossen. Der Lokalsender ABC 7 News berichtete, drei Personen seien verletzt und ein Verdächtiger festgenommen worden.

Präsident Donald Trump wurde über die Lage informiert. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Betroffenen", hieß es aus dem Weißen Haus. Ein NSA-Sprecher sagte, die Lage sei unter Kontrolle.

Der Fernsehsender NBC Washington zeigte Bilder eines schwarzen Wagens, der offensichtlich die Betonbarrieren vor der Geheimdienstzentrale in Fort Meade durchbrochen hatte. In der Windschutzscheibe waren Einschusslöcher zu sehen. Ein von Polizisten umgebener Mann in Handschellen saß auf dem Bürgersteig.