Nach Vergewaltigungsvorwürfen Rapper Mystikal stellt sich den Behörden

Ein Blick über die linke Schulter, ein scheues Lächeln, ein paar kaum hörbare Worte in die Kamera des Lokalsenders KSLA, dann öffnet er die Glastür und geht auf die Kabine mit der Aufschrift "Information" zu. Mystikal hat sich im US- Bundesstaat Louisiana den Behörden gestellt. Dem Rapper, der bürgerlich Michael Lawrence Tyler heißt, wird Vergewaltigung vorgeworfen.

Laut KSLA stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Vorfall, der sich vergangenen Oktober bei einem Auftritt des 46-Jährigen in einem Casino in der Stadt Shreveport ereignete. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Einem Bericht des Klatschportals "TMZ" zufolge wurde bereits vergangene Woche ein Haftbefehl gegen Mystikal erlassen. Die Polizei habe ihn aber nicht finden können. Der Rapper wurde 2010 aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er wegen eines sexuellen Übergriffs sowie Erpressung eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren verbüßt hatte.

Mystikal wurde Anfang der Zweitausender einem breiteren Publikum bekannt. Der Rapper aus New Orleans hielt sich damals auch in Deutschland mehrere Wochen in den Charts.