Millionenfund in Matratze Reich gebettet

Die Polizei im US-Bundesstaat Massachusetts hat einen außergewöhnlichen Fund gemacht: Nach Angaben von Bundesbehörden sei in einem Apartment im Städtchen Westborough eine reich gefüllte Matratze gefunden worden, der Inhalt: rund 20 Millionen Dollar.

Auf das Boxspringbett stießen Polizisten demnach bei Ermittlungen gegen eine Internet-Firma. Bei dem Unternehmen handele es sich um ein hochkomplexes Schneeballsystem, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Ein 28-Jähriger sei festgenommen worden, er soll in Geldwäsche in großem Stil involviert sein.

Das Geld fanden die Ermittler am Mittwoch. Verdächtig in dem Fall ist das Unternehmen TelexFree. Den Behörden zufolge hat die Firma kaum Kunden und erzielt den Großteil der Einnahmen dadurch, dass Menschen wegen versprochener Auszahlungen Anteile erwerben. Laut Staatsanwaltschaft wurden auf diese Weise weltweit etwa eine Million Menschen um nahezu 1,8 Milliarden Dollar gebracht.