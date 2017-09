USA Ein Toter nach Schüssen an Schule

An einer Schule im US-Bundesstaat Washington ist Berichten zufolge ein Schüler durch Schüsse getötet worden. Mindestens drei weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Mittwoch in Rockford verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher Reportern vor Ort. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, ihr Zustand sei stabil.

#Frreman School Shooting-MiddleSchool & Elementary on lock down. Multiple DeputiesOfficers/Medical @ scene. Safety of students #1 PRIORITY — SpokaneSheriffOffice (@SpokaneSheriff) 13. September 2017

#BREAKING: Spokane Fire officials confirm one victim killed in shooting at Freeman High School — KREM 2 NEWS (@KREM2) 13. September 2017

Der mutmaßliche Täter soll festgenommen worden sein. Seine Identität ist noch unklar. Es bestehe keine Bedrohung mehr, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Sender KREM 2. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Zahlreiche besorgte Eltern machten sich anschließend auf dem Weg zur Schule, auf der Zufahrtsstraße stauten sich die Autos.

Rockford gehört zu dem Bezirk Spokane, der im Osten des Staates Washington liegt. Der Ort hat rund 460 Einwohner.