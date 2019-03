Der prominente US-Anwalt Michael Avenatti ist wegen des Verdachts festgenommen worden, den Sportartikel-Hersteller Nike erpressen zu wollen.

Avenatti, der die Pornodarstellerin Stormy Daniels in deren Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump vertreten hatte, soll demnach von Nike gut 20 Millionen Dollar gefordert haben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft in New York via Twitter mit. Er habe Nike den Ermittlungen zufolge damit gedroht, angebliches Fehlverhalten von Angestellten publik zu machen, wie am Montag aus der Klageschrift in New York hervorging.

Nike erklärte, das Unternehmen habe zum Zeitpunkt des Erpressungsversuchs längst mit den Ermittlern zusammengearbeitet. "Nike lässt sich nicht erpressen und würde keine Informationen in Zusammenhang mit einer staatlichen Untersuchung verstecken." Außerdem erhob auch die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Anklage gegen Avenatti. Dort wird ihm Betrug angelastet.

Der Anwalt war bekannt geworden, als er die mutmaßliche Affäre von Stormy Daniels mit Trump öffentlich machte und Schweigegeldzahlungen Trumps publik wurden.

Avenatti war bereits im Herbst vergangenen Jahres kurzfristig festgesetzt worden. Die Vorwürfe häuslicher Gewalt hatten sich aber nicht erhärtet.