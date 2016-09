Verurteilter deutscher Brandstifter US-Richter räumt Prozessfehler ein

Er sagte, er wolle "Amerika abfackeln": Mehr als 50 Feuer soll ein Deutscher im Jahr 2012 in den USA gelegt haben. Anfang September wurde er dafür schuldig gesprochen - ihm drohen bis zu 90 Jahre Haft. Ein Richter hat den Prozess, bei dem es um die Zurechnungsfähigkeit des mutmaßlichen Täters ging, jetzt jedoch als "fehlerhaft" bezeichnet.

Burkhart, damals 24 Jahre alt, soll am Neujahrswochenende 2012 Dutzende Brände in Los Angeles gelegt haben. In den meisten Fällen wurden Fahrzeuge angezündet, die Flammen griffen zum Teil auf Gebäude über. Ernsthaft verletzt wurde niemand, der Schaden belief sich auf rund drei Millionen US-Dollar.

Psychische Leiden über Jahre dokumentiert

Die Behörden vermuteten, dass Burkhart aus Wut über die bevorstehende Abschiebung seiner mehrfach vorbestraften Mutter nach Deutschland handelte. Seine Mutter bezeichnete ihren Sohn bei einer Anhörung als psychisch krank. Auch er selbst klagt über psychische Leiden. Sein Anwalt Steve Schoenfield plädierte dafür, ihn vor Gericht als unzurechnungsfähig einzustufen. Als Beweise führte er medizinische Zeugnisse aus Deutschland an, die seine psychischen Leiden über mehrere Jahre hinweg dokumentieren.

Der Richter George Lomeli des Obersten Gerichtshofs in Los Angeles sagte nun, bei der Beurteilung von Burkharts psychischem Gesundheitszustand seien dem Gericht Fehler unterlaufen. Welche Auswirkungen das auf den Prozess und das Strafmaß hat, ist noch unklar.