Nach Freispruch für US-Polizist Video zeigt tödliche Schüsse auf schwarzen Autofahrer

Ein Video heizt die Debatte über Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA an. Die Aufnahme stammt von einer Kamera in einem Streifenwagen. Sie zeigt die tödlichen Schüsse eines Polizisten auf Philando Castile während einer Routinekontrolle. Vor wenigen Tagen sprach eine Jury im US-Bundesstaat Minnesota den Schützen vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Die Polizeibehörde der Stadt St. Anthony kündigte nach dem Urteil an, den freigesprochenen Polizisten zu entlassen.

Castile war im Juli 2016 von der Polizei angehalten worden. Nach Aussagen seiner Freundin, Diamond Reynolds, die ebenfalls im Auto saß, ging es zunächst um ein kaputtes Rücklicht. Castile sagte dem Polizisten, dass er eine Waffe bei sich habe. Danach schoss dieser auf Castile. Dessen Lebensgefährtin Reynolds hatte kurz danach ein Live-Video gestartet und ihren sterbenden Freund gefilmt.

Die nun veröffentlichten Aufnahmen der Streifenwagenkamera zeigen, wie schnell die Situation eskalierte. Zu sehen ist, wie der Polizist neben Castiles Auto steht und ihn auf das kaputte Rücklicht hinweist. Durch das Mikrofon des Polizisten ist zu hören, wie Castile ruhig darauf hinweist, dass er eine Waffe bei sich trage. Kurz darauf zieht der Polizist seine Dienstwaffe. Was sich im Wagen abspielt, wird aus den Videoaufnahmen nicht ersichtlich.

"Ich habe nicht danach gegriffen"

In der Folge ist zu hören, wie der Polizist sagt: "Ok, greifen Sie nicht danach." Danach geht alles ganz schnell. Plötzlich schreit der Polizist Castile an, die Waffe nicht zu ziehen. Kurz darauf erschießt er den 32-Jährigen. Ein zweiter Polizist, der neben der Beifahrerseite von Castiles Auto steht, springt zurück.

Insgesamt gibt der Polizist sieben Schüsse ab. Dann ist Castille ein letztes Mal zu hören: "Ich habe nicht danach gegriffen." Der Polizist zielt weiterhin auf ihn, flucht, atmet schwer.

Die Videoaufnahmen zeigen, wie Reynolds' vierjährige Tochter hinten aus dem Auto steigt und der zweite Polizist sie festhält. Reynolds bleibt auf dem Beifahrersitz, wird vom Schützen aufgefordert, ihre Hände zu lassen, wo er sie sehen kann. Die Audioaufnahme lässt vermuten, dass Reynolds in diesem Moment ihre Live-Aufnahme startet.

"Er wurde erschossen wie ein tollwütiges Tier"

Während des Prozesses hatte der Angeklagte ausgesagt, dass Castile seine Waffe aus der Tasche gezogen habe, obwohl er ihn aufgefordert habe, es nicht zu tun. Das nun veröffentlichte Video lag der Jury bei der Verhandlung vor. Die Geschworenen gaben jedoch an, die Aufnahmen widerlegten nicht die Aussage des Polizisten. Beifahrerin Reynolds sagt dem Polzisten, Castile habe nur seinen Führerschein greifen wollen.

Das Video hat die Debatte um Polizeigewalt in den USA weiter angeheizt. Steve Belton, Chef der "Minneapolis Urban League", die sich für die Belange von Schwarzen in Minnesota einsetzt, sagte, ihn erinnere der Vorfall an die Lynchjustiz in der Sklavenzeit. "Er wurde erschossen wie ein tollwütiges Tier." Bereits nach dem Freispruch kam es in Minnesota zu Protesten. Lokale Medien gehen davon aus, dass die Videoaufnahmen in möglichen Zivilprozessen als Beweismittel genutzt werden könnten.

Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze haben in den vergangenen Jahren in den USA wiederholt Empörung und Aufruhr ausgelöst. Erst kürzlich hatten zwei Polizisten in Seattle eine schwarze 30-Jährige erschossen, weil sie ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Die Frau war im dritten Monat schwanger.