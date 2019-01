Verdacht auf Sexualverbrechen Wachkomapatientin bringt Kind zur Welt - Polizei ermittelt

Die Polizei in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona beschäftigt sich mit einem aufsehenerregenden Fall. Eine Frau, die nach einem schweren Unfall seit 14 Jahren im Wachkoma liegt, hat Ende Dezember ein Kind zur Welt gebracht. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist. Das berichten die "New York Times" und andere US-Medien.

Die Frau soll vor 14 Jahren fast ertrunken sein, seitdem sei sie in einem vegetativen Zustand. Sie zeige bestimmte Reflexe, ansprechbar sei sie jedoch nicht.

Die Ärzte und Krankenschwestern der Hacienda HealthCare-Einrichtung, die sich überwiegend um Menschen mit geistigen Behinderungen kümmern, sollen die Schwangerschaft zunächst nicht bemerkt haben. Erst als die Frau anfing zu stöhnen, bemerkte eine Mitarbeiterin, dass etwas nicht stimme. Ein Sprecher der Einrichtung sagte der "New York Times", dass das Unternehmen sich "voll und ganz" dafür einsetze, den Fall aufzuklären.

Das Hacienda HealthCare gerät damit erneut in die Kritik. Bereits 2013 hatte ein Fall in der Gesundheitseinrichtung für Aufsehen gesorgt. Damals hatte ein männlicher Angestellter sexuell eindeutige Bemerkungen in Richtung der Patienten gemacht. 2017 sollen Patienten zudem über mangelnde Privatsphäre geklagt haben.