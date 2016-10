Utah Teenager vor Schule angeschossen

Dutzende Schüler einer Mittelschule in einem Vorort von Salt Lake City wurden laut Polizei Zeugen, als ein 16-Jähriger von einem Mitschüler angeschossen wurde. Der Vorfall ereignete sich demnach, als die Jugendlichen am Nachmittag gerade das Schulgebäude im Ort Sandy verließen. Die Polizei verhaftete einen 14-Jährigen, den man für den Täter halte, sagte ein Sprecher.

Der 16-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in kritischem Zustand. Er sei in der Nacht operiert worden. Außer ihm habe es keine Verletzten gegeben.

Ein Schüler einer benachbarten High School sagte der Zeitung "Deseret News", er habe den Kampf der beiden Jungen aus kurzer Distanz beobachtet. Die Teenager hätten ihre Auseinandersetzung zuvor geplant und sich kurz nach Schulschluss getroffen. Dann habe einer der beiden unvermittelt eine Waffe gezogen, auf den anderen geschossen und erneut gefeuert, als das Opfer schon am Boden lag.

Polizisten befragen die Schüler, um herauszufinden, wie es zu dem Streit gekommen war. Zudem soll die Herkunft der Waffe geklärt werden. Der Tatverdächtige sei ein Schüler an der Union Middle School, das Opfer nicht, sagte der Sprecher.